В Северодонецке состоялись торжества ко Дню Соборности Украины

В День Соборности Украины председатель Луганской областной государственной администрации — руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай принял участие в торжественном возложении цветов к памятнику Тарасу Шевченко.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной ВГА.

В приветственном слове глава Луганщины определил исторический символизм и большую объединительную силу этого праздника: «День Соборности Украины — это праздник, который олицетворяет такие исконные ценности как единство мнений, единство духа и единство украинских территорий. На сегодняшний день для Луганщины территориальная целостность является самым болезненным вопросом. Я надеюсь, что вскоре единство придет и на нашу землю, и на братскую Донетчину, и на всю Украину. Желаю, чтобы воссоединение было осуществлено нашими руками, на наших глазах, благодаря каждому из нас ».

После этого дети декламировали стихи великого Кобзаря — Тараса Шевченко, а вокальные коллективы пели украинские патриотические песни.

А вскоре Сергей Гайдай присоединился к торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко.

В конце мероприятия все желающие приняли участие в акции «Лента единения».

В мероприятии приняли участие заместитель председателя облгосадминистрации Екатерина Безгинская, руководство районных государственных администраций и ОТГ, руководители и сотрудники структурных подразделений ОГА, военнослужащие, правоохранители, спасатели, педагоги, медики и другие неравнодушные горожане.