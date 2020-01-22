В Северодонецке планируют капитальный ремонт женской консультации № 1

21 января под председательством депутата Северодонецкого городского совета Елены Бутковой состоялось заседание временной контрольной комиссии горсовета по вопросам работы женской консультации № 1 Северодонецкого перинатального центра и организации гинекологической помощи в городе в условиях медицинской реформы.

Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета.

Елена Буткова, в частности, рассказала о результатах посещения перинатального центра и высказала предложение о необходимости выделения средств для проведения капитального ремонта женской консультации № 1.

На заседании комиссия решила, что женскую консультацию необходимо также оснастить медицинским оборудованием согласно современным стандартам, а желающих работать там достаточно. Кроме того, нужно разработать план развития учреждения и понимать, какое количество женщин он сможет принять, сколько разместить врачей и, исходя из этого, закупить медицинское оборудование.

Депутат Роман Водяной отметил, что у медперсонала учреждения есть понимание, что делать дальше: было решено заняться репродукцией — направлением, которое в городе до сих пор не представлено и уже проведены переговоры с соответствующей клиникой в ​​Харькове и в феврале-марте северодонецкие специалисты едут туда на стажировку.

По результатам заседания решено безотлагательно обратиться к депутатской комиссии по вопросам планирования бюджета и финансов по подготовке проекта решения по выделению средств отдела капитального строительства городского совета на проведение капитального ремонта женской консультации № 1 и на ближайшей сессии принять решение по этому вопросу.