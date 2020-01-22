В Приволье экологи обнаружили незаконную рубку деревьев

Государственной экологической инспекцией в Луганской области 17 января проведена внеплановая проверка соблюдения требований природоохранного законодательства на территории г. Приволье, в ходе которой установлен факт самовольной порубки деревьев до степени прекращения роста.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На момент проверки лица, совершившие порубку, отсутствуют. Ущерб, причиненный государству правонарушителями составляет 59007 грн.

С целью установления лиц, совершивших порубку деревьев, привлечения их к административной ответственности и возмещения ущерба, нанесенного окружающей среде, материалы проверки направлены в правоохранительные органы.