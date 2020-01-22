Жители Луганщины награждены по случаю Дня Соборности Украины

Об этом говорится в Указе Президента Украины Владимира Зеленского № 18/2020 «О награждении государственными наградами Украины по случаю Дня Соборности Украины», передает пресс-служба ЛОВГА

За значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд награждены многие украинцы.

Среди них и жители Луганщины. Так, почетное звание «Заслуженный энергетик Украины» присвоено начальнику Попаснянского района электрических сетей общества «Луганское энергетическое объединение» Виталию Глущенко, почетное звание «Заслуженный работник культуры Украины» — хормейстеру коммунального учреждения «Станично-Луганский районный дом культуры» Елене Борщовской, почетное звание «Заслуженный работник образования Украины» — заместителю директора Луганского областного института последипломного педагогического образования Анатолию Данильеву.