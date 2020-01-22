«Сказка «12 месяцев» наяву»: на Луганщине посреди зимы распустились цветы. ФОТО

Теплый и почти бесснежный январь привел к тому, что на Луганщине начали распускаться первоцветы.

Фотографии распустившейся пролески опубликовала пользователь Фейсбук Елена Нехаева.

«Только что (в январе!!!) в Кременном у мамы под подъездом — весна!!!», — сказано в сообщении.

Пролеска — род невысоких многолетних луковичных растений . Широко распространена, поскольку хорошо репродуцируется, приспосабливается к местным условиям, морозостойка, невосприимчива к заболеваниям и весьма привлекательна внешне. Многие виды размножаются самосевом. Хорошо растёт в тенистых местах, предпочитает рыхлую влажную почву.

Растения, как правило, цветут весной (из-за чего их иногда ошибочно называют «подснежниками» или «голубыми подснежниками»), но встречаются и цветущие осенью