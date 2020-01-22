​В Донецке после ликвидации «Грина» исчез член «Общественной палаты ДНР» Болотин: первые подробности

Во вторник, 21 января, в оккупированном Донецке исчез местный блогер и член «Общественной палаты» Александр Болотин. Об этом сообщил Telegram-канал «Донецкий Абориген», передает Диалог

«По словам жены, пропал и не выходит на связь, автомобиль на месте и закрыт, ни с кем из знакомых и близких не связывался, телефон отключен», — рассказал ресурс.

Стоит отметить, что Болотин яро ненавидит Украину, однако вместе с тем активно критикует руководство «ДНР». За это он недавно поплатился. В марте 2019 года некие «люди в камуфляже» напали на него, жестоко избили, сломали руку и обокрали.

«Донецкий Абориген» отметил, что перед своим исчезновением Болотин критиковал оккупационное руководство Макеевки за скандал со школьным питанием.

Стоит отметить, что Болотин исчез спустя сутки после ликвидации в оккупированном Донецке «замкомандира» «МВД ДНР» Алексея Кривули по кличке Грин.

Новость об исчезновении Болотина подтвердил донецкий пропагандист Роман Манекин.

«Болотина взяли за критику облав, которые устроили «МВД-шники» на новогодние праздники в отместку за отмену комендантского часа в эти дни. «МВД-шники» замечательно «кормятся» от комендантского часа. Все «кормятся»! Получая мзду от нарушителей. А Пушилин (главарь «ДНР» — ред.) обещал отменить комендантский час вообще. Если новогодний «опыт» удастся». В ответ «МВД-ники» устроили массовые облавы под надуманным предлогом: отсутствия у задерживаемых паспортов «ДНР». Которые сами же «МВД-шники» не выдают. А Болотин выступил с жесткой критикой и апеллировал к Пушилину, которого Дикий ни в грош не ставит. Вот, «МВД-шники» и посчитались с Болотиным», — написал Манекин в соцсети.