Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с 101-й годовщиной Дня Соборности Украины. Зеленский призвал украинцев объединяться вокруг общих ценностей.

Видео опубликовано на сайте Президента Украины, передает .

Президент заявил, что провозглашение акта воссоединения УНР и ЗУНР 22 января 1919 года дало шанс создать единое государство, но оно был утрачено из-за амбиций тогдашних политиков, которые не смогли добиться единства не в словах, а в делах.

Зеленский подчеркнул, что история учит принципу: только вместе мы сильны. Зеленский призвал сделать выводы из истории.

По его словам, украинцы должны объединиться вокруг важных ценностей. В частности, добродетели и порядочности, воспитанности и толерантности, свободы и демократии, желание быть состоятельным, уважения к закону и уважения друг к другу.

«Прошло более ста лет. Сделали мы выводы из этой истории? Она учит нас простому, но жизненно важному для Украины принципу: только вместе мы сильны… Чтобы быть сильными, нужно стать едиными. Чтобы стать едиными, надо быть сильными. Помните об этом! С праздником вас! С Днем соборности Украины! — говорится в видеообращении Зеленского.

Напомним, 22 января Украина отмечает День Соборности. На государственном уровне этот праздник начали отмечать с 1999 года согласно указу президента Леонида Кучмы.