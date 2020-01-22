В Кременной горел склад деревянных брикетов. ФОТО

21 января в 17:15 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на складе по изготовлению и хранению деревянных брикетов по адресу: г.. Кременная, ул. Титова.

Об этом сообщает областное спасательное ведомство.

Прибыв на место пожара, спасатели установили, что горит крыша склада-ангара.

Пожар на площади 450 кв. м. локализован в 19:40 и ликвидирован в 20:35.

Травмированных и погибших на пожаре не выявлено.

В связи с масштабностью пожара в ликвидации привлекалось дополнительные силы и техника. Всего к тушению были привлечены 30 человек личного состава и 6 единиц техники.

Причины возникновения и обстоятельства пожара устанавливаются специалистами.