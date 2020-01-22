Министр обороны выступил против полного разведения войск на Донбассе

Власти Украины не поддерживают полное разведение сил и средств по всей линии разграничения на Донбассе, так как это противоречит «Минским соглашениям» и приведет к заморозке военного конфликта.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, передает Донпресс

Так, в интервью «Интерфаксу» он подчеркнул, что разведение сил на 410 км растянется на несколько лет:

«Мы выступаем против разведения по всей линии, ведь такой путь является ошибочным, и таким, что противоречит самой сути Минских соглашений. С кем разводиться, если они должны разоружаться? На самом деле, есть много причин, но это основная», — сказал он.

По словам министра, войну можно завершить в том случае, если террористы «Л/ДНР» выполнят «Минск» и покинут украинские земли.

«У нас на востоке Украины не было конфликтов до 2014 года, никаких преследований на этнической или языковой почве. Это конфликт, который был создан в 2014 году абсолютно искусственно. Как он был создан, так же его можно и завершить. Если Минские соглашения выполнять, то в сплошном разведении по всей линии нет смысла», — добавил Загороднюк.