Новый председатель ОБСЕ проверил работу КПВВ «Станица Луганская»

Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр, министр европейских и иностранных дел Республики Албания Эди Рама сегодня, 21 января, с рабочим визитом посетил Луганщину.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной ВГА.

Вместе с главой облгосадминистрации — руководителем областной военно-гражданской администрации Сергеем Гайдаем он проверил работу КПВВ «Станица Луганская».

«Это первый ознакомительный визит нового председателя ОБСЕ. Мы ждем от него ответ на актуальный по текущим вопросам о продлении деятельности СММ ОБСЕ на ночной период суток. Это очень важно и для местных жителей, и для наших военных. Потому что мы видим, что днем ​​на линии разграничения сохраняется тишина, а как только мониторинговая миссия отъезжает — начинаются враждебные обстрелы », — отметил Сергей Гайдай.

По открытию КПВВ в Золотом он напомнил, что с нашей стороны вся инфраструктура готова.

Текущую ситуацию с безопасностью вблизи линии разграничения члены делегации обсудили с военными.

Кроме того, Эди Рама должна ознакомиться с системой безопасности, гуманитарной ситуацией в области и деятельностью СММ ОБСЕ на местах.

Напомним, что накануне во время встречи с Действующим председателем ОБСЕ Президент Украины Владимир Зеленский, в частности, отметил: «Очень важно — это работа ОБСЕ в формате 24/7 на всей территории Донбасса, включая наблюдение на российско-украинской границе. И крайне необходимо, чтобы там были созданы условия для безопасности наблюдателей. Это важная гуманитарная миссия ».

Эди Рама согласился, что такой формат поможет получать более достоверные данные наблюдения, а также отметил, что Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ следует усилить.