Блогер прокомментировал громкие убийства «командиров НВФ» в ОРДЛО

В сети обсуждают убийства «командиров НВФ» во временно неподконтрольном Луганске и Донецке, которые произошли с начала года.

Напомним, что 9 января в Луганске был застрелен » командир инженерного взвода бригады «Призрак»» Владимир Тимочкин (позывной Закат). А вчера вечером, 20 января, в Донецке у подъезда расстреляли «заместителя командира батальона «Пятнашка»» Алексея Кривулю (позывной Грин). Никаких подробностей не сообщается, однако по информации источников, Кривулю «убрали» его же подельники.

Известный украинский блогер Денис Казанский обратил внимание на то, что об этих случаях рупоры НВФ умолчали:

«Характерно, что в СМИ ЛДНР об этих инцидентах даже не упоминают. Пишут только соратники в соцсетях. Раньше такие убийства списывали на происки украинских ДРГ, а теперь уже просто игнорируют, понимая, что все равно никто не верит.

Печальная судьба «героев Новороссии». Раньше когда кого-то расстреливали в тылу, «власти» хотя бы выпускали какие-то официальные заявления. Теперь даже этого нет», — написал Денис Казанский в своем телеграмм-канале.