В Северодонецке и Рубежном патрульные установили водителей, которые сбежали с места ДТП

Накануне патрульные патрульные отдела розыска и обработки материалов ДТП установили двух водителей,которые совершили столкновения и скрылись с места происшествия.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Луганской области.

Первый случай произошел 17 января в Северодонецке. На стоянке водитель автомобиля Chevrolet Aveo, двигаясь задним ходом, повредил припаркованный автомобиль Kia Rio и уехал в неизвестном направлении. Случайный свидетель запомнил часть номерного знака автомобиля нарушителя и сообщил его полицейским. По полученной информации патрульные установили владельца Chevrolet и привлекли его к ответственности.

Второй, аналогичный случай, произошел в тот же день в Рубежном. Там водитель автомобиля АЗЛК 2140 зацепил припаркованный на обочине Chevrolet Lacetti. Патрульные установили нарушителя и составили в отношении него соответствующие админматериалы.

Нарушители получили от патрульных по два протокола по статьям 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и 122-4 (оставление места совершения ДТП) КоАП.