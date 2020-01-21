В Луганской области нет очередей в детские садики

Об итогах работы образовательной сферы Луганской области в 2019 году во время брифинга для СМИ рассказал директор Департамента образования и науки облгосадминистрации Юрий Стецюк.

Он напомнил, что в области функционирует 276 учреждений общего среднего образования (55066 учащихся), 19 профессиональной (профессионально-технического) (4824 студенты) и 23 высших (22350 студентов) учебных заведений I-IV уровней аккредитации, сообщает пресс-служба ЛОВГА.

Также функционирует 270 учреждений дошкольного образования (15383 детей), в которых дополнительно создано 474 мест. В частности, в Северодонецке — 320, Станично-Луганском 75, Новопсковском — 15 Сватовском районах — 73 и Новоайдарском — 15 и Нижнедуванской ОТГ — 6.

«На прошлой неделе в Беловодске состоялось открытие нового, современного детского сада« Жемчужина ». Там воспитываются 115 детей », — напомнил спикер брифинга.

Также он отметил, что на устройство детей в дошкольные учебные заведения в области очередь отсутствует.

Созданы условия для посещения учреждений дошкольного образования 1090 детей-переселенцами дошкольного возраста и 3443 — школьного возраста.

Для детей с особыми образовательными потребностями в 27 учреждениях дошкольного образования функционируют 40 групп с инклюзивной формой обучения. Также созданы условия в 80 школах, где функционируют 186 классов. «Это на 95 классов больше, чем 2018», — отметил Юрий Стецюк.

Кроме этого, в прошлом году увеличено количество опорных заведений общего среднего образования на 3 единицы. Всего в области работают 17 опорных школ.

Проведено внешнее независимое оценивание выпускников 2019 года, в котором приняли участие 5726 выпускников.

В сельской местности обеспечены подвозом 5867 учеников, подвоз осуществляется 138 школьными автобусами. В прошлом году дополнительно приобретено 10.

План регионального заказа на подготовку специалистов и рабочих кадров в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования Луганской области на 2019 выполнен на 89% (специалисты) и 91% (квалифицированные рабочие).

В течение 2019 года КМ «Луганская областная малая академия наук учащейся молодежи» стала организатором и участником 40 интеллектуальных массовых мероприятий, в которых учащиеся области на Всеукраинском уровне завоевали более 20 призовых мест, а ученица 10 класса Попаснянской гимназии Дарья Алипова стала стипендиатом Президента Украины.

По итогам участия в ІІІ (Всеукраинском) этапе Всеукраинской детско-юношеской военно-патриотической игры «Сокол» ( «Джура») рой «Молодая Сич» Счастьенской СОШ №2 Новоайдарского района занял I место в соревнованиях метания гранаты.