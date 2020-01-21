В Новоайдарской многопрофильной больнице открыли рентгенологический кабинет. ФОТО

17 января 2020 года состоялось торжественное открытие рентгенологического кабинета КУ «Новоайдарская многопрофильная больница».

Об этом сообщает Новоайдарский районный совет.

Заведующий рентгенологического кабинета, врач-рентгенолог Олег Бибиков присутствующим на открытии гостям продемонстрировал работу новых цифровых аппаратов: рентгенографического, флюорографического и маммографа.

«Врач показал насколько проще, быстрее и качественнее отныне выполняются диагностические процедуры на новом оборудовании. А еще, что важно для населения, теперь не нужно покупать пленку и ждать ее проявления. Появление маммографа в Новоайдаре вообще трудно переоценить для женской половины нашего общества», — сказано в сообщении.

Также Олег Бибиков показал кабинет врача, куда стекается информация со всех аппаратов и врач может делать диагностику непосредственно в своем кабинете.

Такой результат стал возможным благодаря совместным усилиям Новоайдарского районного совета, руководства КУ «Новоайдарской многопрофильной больницы», проектировщиков, строительной организации, направленных на реализацию масштабной программы по реформированию медицины.

В ближайших планах сотрудничества районной власти и лечебного учреждения — приобретение компьютерного томографа и мобильного рентгеновского аппарата для использования непосредственно в операционных.