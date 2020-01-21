В Новоайдарской многопрофильной больнице открыли рентгенологический кабинет. ФОТО

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17 января 2020 года  состоялось торжественное открытие рентгенологического кабинета КУ «Новоайдарская многопрофильная больница».

Об этом сообщает Новоайдарский районный совет.

Заведующий рентгенологического кабинета, врач-рентгенолог Олег Бибиков присутствующим на открытии гостям  продемонстрировал работу новых цифровых аппаратов: рентгенографического, флюорографического и маммографа.

«Врач показал насколько проще, быстрее и качественнее отныне выполняются диагностические процедуры на новом оборудовании. А еще, что важно для населения, теперь не нужно покупать пленку и ждать ее проявления. Появление маммографа в Новоайдаре вообще трудно переоценить для женской половины нашего общества», — сказано в сообщении.

На изображении может находиться: в помещении

На изображении может находиться: 2 человека, люди сидят, экран и в помещении

На изображении может находиться: 3 человека, люди стоят, костюм и в помещении

Также  Олег Бибиков показал кабинет врача, куда стекается информация со всех аппаратов и врач может делать диагностику непосредственно в своем кабинете.
Такой результат стал возможным благодаря совместным усилиям Новоайдарского районного совета, руководства КУ «Новоайдарской многопрофильной больницы», проектировщиков, строительной организации, направленных на реализацию масштабной программы по реформированию медицины.

На изображении может находиться: 2 человека, люди стоят, костюм и в помещении

На изображении может находиться: 1 человек, в помещении

На изображении может находиться: 3 человека, экран и в помещении

На изображении может находиться: 2 человека, экран, офис и в помещении

В ближайших планах сотрудничества районной власти и лечебного учреждения — приобретение компьютерного томографа и мобильного рентгеновского аппарата для использования непосредственно в операционных.

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