В Новоайдарской многопрофильной больнице открыли рентгенологический кабинет. ФОТО

17 января 2020 года состоялось торжественное открытие рентгенологического кабинета КУ «Новоайдарская многопрофильная больница».
Об этом сообщает Новоайдарский районный совет.
Заведующий рентгенологического кабинета, врач-рентгенолог Олег Бибиков присутствующим на открытии гостям продемонстрировал работу новых цифровых аппаратов: рентгенографического, флюорографического и маммографа.
«Врач показал насколько проще, быстрее и качественнее отныне выполняются диагностические процедуры на новом оборудовании. А еще, что важно для населения, теперь не нужно покупать пленку и ждать ее проявления. Появление маммографа в Новоайдаре вообще трудно переоценить для женской половины нашего общества», — сказано в сообщении.
Также Олег Бибиков показал кабинет врача, куда стекается информация со всех аппаратов и врач может делать диагностику непосредственно в своем кабинете.
Такой результат стал возможным благодаря совместным усилиям Новоайдарского районного совета, руководства КУ «Новоайдарской многопрофильной больницы», проектировщиков, строительной организации, направленных на реализацию масштабной программы по реформированию медицины.
В ближайших планах сотрудничества районной власти и лечебного учреждения — приобретение компьютерного томографа и мобильного рентгеновского аппарата для использования непосредственно в операционных.comments powered by HyperComments