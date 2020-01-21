«Каждый день стреляют»: житель Орехово рассказал о ситуации в селе

В последнее время село Орехово Луганской области, расположенное в прифронтовой зоне все чаще попадает в сводки пресс-центра штаба ООС.

«Шумят каждый день и каждый вечер, и каждую ночь. Ложится на поля, которые ближе к селу. До села не прилетает, бог миловал. Стреляют каждый день», — рассказал журналисту Informator.media местный житель.

По его словам, обстрелы продолжались даже на праздник Крещения, когда в поселок приезжал освящать воду батюшка православной церкви.

Собеседник издания предполагает, что НВФ ведут огонь из района неподконтрольного г. Голубовка (Кировск)

«Стреляли с района Кировска, где Центрокуз, оттуда хлопок идет. А ложится сюда», — отметил источник.