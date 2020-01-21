На Луганщине задержали трех женщин, которые на лодке через Северский Донец незаконно пересекли линию разграничения

Сегодня, 21 января, пограничники оперативного подразделения Госпогранслужбы вместе с военнослужащими 93 омбр и сотрудниками ГФС, совместно действующих в составе Объединенных сил, предотвратили незаконное перемещение из оккупированной части Луганщины сигарет и разоблачили трех гражданок, которые пересекли линию разграничения вне определенных дорожных коридоров.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ

Трех женщин военнослужащие остановили в 200 метрах от линии разграничения, недалеко от населенного пункта Трехизбенка Луганской области. Установлено, что женщины незаконно пересекли линию разграничения лодкой через реку Северский Донец.

По словам задержанных, двое гражданок Украины 1958 и 1956 года, жительницы оккупированной Брянки таким образом пытались последовать в г.. Северодонецк якобы для посещения финансового учреждения. А вот третья гражданка 1962 года, жительница с. Трехизбенка, таким образом пыталась наладить нелегальный канал переправки товаров через линию разграничения. В частности, женщина пыталась незаконно переместить почти 500 пачек сигарет с фальшивыми марками фейковой «республики».

Устанавливаются все обстоятельства правонарушения. На гражданок составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 204-2 КУоАП (Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территории и выезда из нее). Табачные изделия изъяты представителями ГФС, а на владелицу товара составлен протокол по ч. 1 ст. 204-3 КУоАП (Нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции).