Дорожники Луганщины: погодные условия позволяют проводить аварийный ямочный ремонт

Сегодня на дорогах Луганщины можно встретить дорожников, которые выполняют аварийный ямочный ремонт. Погода позволяет проводить такие работы.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Луганской области.

Начальник отдела качества и технического контроля и новых технологий Службы автомобильных дорог в Луганской области Виктор Цыганский сообщил, что в настоящее время подрядные организации, на которых возложено зимнее содержание автомобильных дорог, работают в дежурном режиме.

«Когда возникает гололед, они добросовестно выполняют все работы по обработке покрытия противогололедными материалами. Особенно это касается спусков, подъемов, мостов, путепроводов, скругленных участков и т.д. », — отметил Виктор Цыганский.

Вместе с тем, Виктор Цыганский отметил, что погодные условия и на прошлой неделе, и с началом новой недели, позволяют дорожникам проводить работы по аварийному ремонту выбоин.

Напоминаем, что по результатам тендерных процедур, проведенных Службой автомобильных дорог в Луганской области, на открытых торгах в системе ProZorro, победителем и главным подрядчиком проведения работ по эксплуатационному содержанию автомобильных дорог общего пользования государственного значения Луганской области (зимнее содержание автомобильных дорог) был избран ООО «Данко». Это предприятие также привлекает к проведению работ других субподрядчиков (ГП «Луганский облавтодор»).

Виктор Цыганский сообщил, что сегодня подрядные организации проводят работы не только по аварийному ямочному ремонту, но и по упорядочению обочин.

По его словам, по факту, ликвидацию ямочности, именно в этот период, можно сравнить с процессом нашивки заплаты на одежду, чтобы его сохранить до того времени, когда будет возможность заменить на новый. Так же и на асфальтобетоне латают ямы, чтобы сохранить дорогу в проезжем состоянии до того момента, когда будет возможность провести более серьезные ремонтные работы.

Таким образом, аварийный ремонт — это вынужденная временная мера, которую зимой проводят для срочного обеспечения безопасности дорожного и сохранения покрытия от дальнейшего разрушения. Ликвидации подлежат самые большие выбоины, которые могут влиять на безопасность дорожного движения и имеют быструю динамику негативного развития.

Начиная с 15 января 2020 года и в настоящее время такие виды ремонтных работ проводятся на автомобильной дороге общего пользования государственного значения Т-13-02 Контрольно-пропускной пункт «Танюшовка» — Старобельск — Бахмут.

Этот участок расположен на дороге Т-13-02 в районе села Проезжее (которое входит в состав Лиманского сельсовета в Старобельском районе Луганской области). Работы выполняют сотрудники ООО «Данко».

В ближайшие две недели работы продолжатся на этой же дороге.

«Все понимают, что проводить масштабные ремонтные работы сейчас невозможно, однако крайне необходимо провести аварийный ремонт. Его выполняет ООО «Данко», которое имеет соответствующую технику».

В ближайшие дни температура воздуха по области составит от 5 градусов мороза до 5 градусов по Цельсию. Местами небольшой снег