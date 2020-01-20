Пожар на лисичанском стеклозаводе «Пролетарий» ликвидирован

Напомним, что 20 января в 9:17 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на территории ОАО «Лисичанский стеклозавод Пролетарий» по адресу: г.. Лисичанск, ул. Мичурина.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит крыша заброшенного здания, передает ГУ ГСЧС Украины в Луганской области.

Пожар на площади 800 кв. м. локализован в 12:00 и ликвидирован в 13:45.

Травмированных и погибших на пожаре не выявлено.

Для ликвидации пожара привлекалось 26 человек личного состава и 6 единиц техники.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются специалистами.