В Новопскове определили места, куда можно приносить новогодние елки для их утилизации

Жители многоквартирных домов пгт Новопсков Луганской области могут приносить новогодние елки в специально отведенные для этого места для их дальнейшей утилизации.

Об этом сообщает Новопсковский поселковый совет.

А именно:

— ул. Украинская — во дворах домов № 15; № 73; № 79;

— ул. Гагарина и Айдарская — у Гагарина №9 и Айдарская №13а;

— ул. Слобожанская — около ГРП и д.№ 18 возле контейнеров ТБО возле дома №32;

— ул. Газопроводская — у д. № 44;

— ул. Магистральная, квар. Тепличный — около контейнеров ТБО