Силовое освобождение Донбасса: в СНБО назвали условия

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос считает, что для освобождения Донбасса силовым путем необходимо получить политическое решение, а также Вооруженные силы должны быть готовы к такому развитию событий.

Кроме того, он отметил важность поддержки Украины со стороны партнеров. Об этом он рассказал изданию «Радио Свобода», передает Диалог

Так, по словам Кривоноса, ВСУ должны готовиться к такому варианту, ведь если решение будет принято на политическом уровне, а военные не будут готовы к силовым действиям, то операция может провалиться. Он пояснил, что освобождение таким путем возможно при поддержке извне. Кривонос напомнил о войне в Хорватии, когда НАТО поддержал действие страны.

Заместитель секретаря СНБО пояснил, что за счет ослабления России санкциями Украина сможет добиться того, чтобы РФ не поддерживала сепаратистов, и тогда Киев сможет вернуть свои территории. Он пояснил, что к такому сценарию необходимо готовиться несколько месяцев, в первую очередь ВСУ.