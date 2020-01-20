Вблизи Счастья обнаружили тайник с боеприпасами

На днях в окрестностях города Счастье сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили очередной нелегальный арсенал с военными средствами поражения.

Об этом передает пресс-служба ЛОВГА

Из тайника, обустроенного в разрушенном здании, правоохранители изъяли 2 противотанковых гранатомета РПГ-26, 10 гранат Ф-1, 2 шашки тротила общим весом 400 граммов, электродетонаторы, запалы УЗРГМ-2 и патроны.

Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к обустройству арсенала.

По информации пресс-службы

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