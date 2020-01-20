Велосипеды бренда Kinetic

В современном мире практически каждая семья имеет в своем арсенале велосипед. Катание на байке позволяет не только поддерживать хорошую физическую форму, но и укреплять здоровье.

Сегодня рынок переполнен различными моделями велосипедов. Одним из самых надежных производителей принято считать компанию Kinetic. Велики этого бренда уже давно зарекомендовали себя на рынке.

Преимущества велосипедного бренда Кинетик:

Надежность. Фирма Kinetic выпускает свои творения с 2013 года; Безопасность. На байки фирмы Kinetic устанавливаются дисковые гидравлические и механические тормоза, а на детских — ободные тормоза; Универсальность. Модели подходят как для взрослых, так и для детей. Можно подобрать велосипед любого класса: детский, подростковый, женский, городской, горный; Легкость. Рама изготавливается из алюминия, делая вес мотоцикла минимальным; Долговечность. Каждый Кинетик оборудован навесной системой от компании Shimano. Материал изготовления– высоколегированная сталь. Именно благодаря ему велосипеды фирмы Kineticсмогут прослужить многие годы; Доступность. Кинетик– это украинский производитель велосипедов. Отечественное производство позволяет создавать роверы без затрат на экспорт и растаможку. Именно поэтому у байков данного бренда отличное соотношение цена-качество.

Купить Kinetic можно в нашем интернет-магазине Velosklad. Удобная рубрикация позволит Вам быстро сортировать модели по необходимым категориям. Изучаете характеристики моделей, а также отзывы покупателей. Это позволит Вам не ошибиться с выбором велосипеда.

Оформив заказ, Вы можете выбрать доставку любым удобным способом. Доставка осуществляется через нашу курьерскую службу или почтовым отправлением. Мы отправляем товары в Киев и любой другой город Украины.

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Помимо бренда Kinetic в нашем магазине Вы сможете подобрать себе другие варианты роверов. Среди них есть изделия брендов Trek, Formula, Winner, Cyclone и DorozhnikLeon. Подробную информацию ищите на сайте «Велосклад». Там есть множество разнообразных байков и акссесуаров к ним.