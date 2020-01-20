Обострение на Донбассе. Украина срочно свяжется с «нормандской четверкой»

Украина обратится к государствам-партнерам по «нормандскому формату» из-за обострения на Донбассе и невыполнения членами НВФ минских договоренностей. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Обстановку на востоке страны представители Украины уже обговорили с руководством СММ ОБСЕ и намерены привлечь внимание «нормандской четверки». По мнению Пристайко, обострение на фронте может говорить о полном срыве процессов мирного урегулирования конфликта, передает ДонПресс

«Что касается Минского процесса и обстрелов, мы, безусловно, обеспокоены этим. Мы обсуждали это с новым действующим главой ОБСЕ — что это значит вообще. Означает ли это полный срыв процесса или совпадение многих факторов, привели к росту обстрелов», — сказал глава МИД.

Министр сообщил, что Украина настаивает на усилении миссии ОБСЕ вблизи линии соприкосновения.

«В первую очередь, что мы должны сделать сейчас, это усилить миссию ОБСЕ. Это касается их мандата — пребывание 24 часа в сутки, — технических возможностей для того, чтобы фиксировать эти данные и требовать соблюдения», — объяснил Пристайко.

Он подчеркнул, что представители Украины намерены безотлагательно связаться с партнерами по «нормандскому формату».