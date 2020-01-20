В Лисичанске пожарные с утра тушат возгорание на стеклозаводе «Пролетарий». ФОТО

20 января в 9:17 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на территории ОАО «Лисичанский стеклозавод Пролетарий» по адресу: г.. Лисичанск, ул. Мичурина.

Об этом сообщает пресс-служба областного спасательного ведомства.

Прибыв на место происшествия, спасатели 9-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области установили, что горит крыша заброшенного здания.

К ликвидации пожара задействованы дополнительно силы и техника 35-й и 38-й Государственных пожарно-спасательных частей.

Пожар на площади 800 кв. м. локализован в 12:00. Тушение пожара продолжается.

Травмированных и погибших на пожаре не выявлено.

Для ликвидации пожара привлечено 26 человек личного состава и 6 единиц техники.