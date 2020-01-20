Сайдик видит на Донбассе некоторые черты Приднестровья

Бывший представитель действующего председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТГК) по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик не исключает, что конфликт на Донбассе будет заморожен по примеру приднестровского на десятилетия.

«Не исключаю», — заявил австрийский дипломат в интервью, опубликованном в понедельник в газете «Коммерсант», отвечая на вопрос, насколько вероятно, что конфликт на Донбассе будет заморожен до состояния приднестровского и дальше начнут отсчитывать десятки лет переговоров по урегулированию, передает Телеграф

«В каких-то аспектах это уже есть, — отметил Сайдик. — Приднестровье пользуется тем, что считается частью Молдовы. И все преимущества торговли с ЕС распространяются и на Приднестровье».

«А в нашем конфликте есть люди, которые пользуются соглашением Украины с ЕС о безвизовом режиме. Они сохранили украинские паспорта именно поэтому. В этом аспекте уже сейчас есть определенное сходство с Приднестровьем. Люди очень хорошо понимают, где они больше денег зарабатывают — в ЕС или в России», — добавил Сайдик.

«Но ни Украине, ни России не полезна «приднестровизация» Донбасса», — полагает дипломат, который четыре с половиной года представлял ОБСЕ в ТКГ и покинул эту позицию в конце прошлого года.

«Здесь территория намного больше и больше населения — уже сейчас поддержание этой территории стоит больших денег. Но когда-то все же надо будет вложить туда большие деньги, восстановить промышленность, шахты. Готова ли Россия на это?» — заметил он.

Бывший представитель ОБСЕ, считает, что Россия, вопреки ее заявлениям, является стороной конфликта на Донбассе, а минские соглашения должны выполняться не последовательно, а пакетно.