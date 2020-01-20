Энергетикам не удалось восстановить электроснабжение в Золотом-4 из-за обстрелов

Восстановить энергоснабжение жителям Золотого-4 энергетикам Луганщины пока не удалось из-за постоянных обстрелов вражеских сил.

Об этом сообщила пресс-служба «ЛЭО» в воскресенье, 19 января.

«18 января сотрудники ЛЭО получили сообщение о поврежденной линии энергоснабжения ВЛ-0,4 кВ на одной из улиц этого населенного пункта из-за несоблюдения «режима тишины»», — сказано в сообщении.

19 января аварийно-восстановительная бригада попыталась восстановить электроснабжение, однако из-за начавшегося обстрела со стороны НВФ, вынуждена была покинуть этот район.

В «ЛЭО» подчеркнули,что проведут ремонтные работы после того, как получат гарантии соблюдения «режима тишины».