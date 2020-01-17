СМИ показали познавательный ролик о городе Сватово. ВИДЕО

Город Сватово Луганской области ведет свою историю с 1660-х годов. И именно в 17 веке здесь в меловых пещерах начали строить Преображенский монастырь. По архитектуре он уникальный для Восточной Европы.

Об этом сообщает издание svoi.city.

Куда пойти человеку, который впервые приехал на Сватовщину, и что посмотреть в городе, смотрите в видеоролике издания.

Также СМИ подготовило материал о том, как доехать до Сватово, где остановиться и что покушать. Читайте публикацию по ссылке.