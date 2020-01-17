В Луганской области определены места для празднования Крещения Господня: адреса

Управление гражданской защиты Луганской областной государственной администрации опубликовало места для празднования Крещения Господня 19 января 2020 года в городах и районах области.

А именно:

1. г.. Рубежное,

ул. Набережная, 172, пляж озера Песочное

Белокуракинский район

2. Белокуракинская ОТГ, водохранилище «Наливное»

3. Белокуракинская ОТГ, зона отдыха с. Курячевка

4. БилокуракинськаОТГ, зона отдыха с. Целуйково

5. Белокуракинская ОТГ, зона отдыха с. Шапаровка

6. пгт Лозно-Александровка, ул. Солнечная (р. Лозная)

Кременской район

7. с. Михайловка, р.. Боровая

8. с. Боровеньки, p. Боровая

Меловской район

9. Великоцкий сельский совет,

с. Великоцк, пруд «Инкубаторский»

10. Никольский сельский совет,

с. Никольское-1, колодец

Новоайдарский район

11. пгт Новоайдар, р. Айдар

12. с. Денежниковое, р. Айдар

13. с. Штормовое, р. Айдар

Новопсковский район

14. Новопсковский поселковый совет, пгт Новопсков,

ул. Айдарская, р. Айдар

15. Каменский сельский совет, с. Каменка, мал. ставок

16. Рыбянцевский сельский совет, с. Рыбянцево, р. Айдар

17. Песковский сельский совет, с. Пески, р. Айдар

18. Песковский сельский совет, с. Булавиновка, р. Айдар

19. Можняковский сельский совет с. Можняковка, p. Белая ЧП Соловьянова С.М.

Попаснянский район

20. г. Попасная, став. «Парковый»,

21. ВГА г. Золотое и

с. Екатериновка, ст. Шахты «Карбонит»

22. Камышевахский поселковый совет, став. «Привольнянский»

23. Тошковский поселковый совет, пгт Тошковка, ул. Подгорная (специально оборудованная купальня)

Сватовский район

24. г. Сватово,

ул. им. П. Дябченко, стадион «Заречный»

25. г. Сватово, площадь Свободы, зона отдыха

Станично-Луганский район

26. пгт Станица-Луганская, ул. Чехова, 150, частный объект отдыха граждан аква-ленд «Катрин»

Старобельский район

27. Шульгинська ОТГ,

р. Айдар в районе Байдовского пляжа

28. г. Старобельск,

р. Айдар, Центральный пляж

29. с. Половинкино,

р. Айдар, пляж

30. с. Байдовка, р. Айдар, пляж