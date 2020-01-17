В Беловодске после капремонта открыли детский садик №4. ФОТО

Сегодня, 17 января, в Беловодске состоялось торжественное открытие КУДО №4 «Жемчужина».

Об этом сообщает пресс-служба поселкового совета.

Глава Луганской области Сергей Гайдай поздравил беловодчан с открытием дошкольного учреждения. Он отметил, что садик современный и комфортный и пожелал, чтобы дети ходили в него с удовольствием.

«Забота о детях — одно из приоритетных направлений работы поселкового совета. Многие инициативы реализовано. Это ремонты и пополнение материально-технической базы многих учебных заведений Беловодского громады. Конечно, все сразу сделать не удается, но, шаг за шагом, мы идем к осуществлению цели и всегда радуемся успешным результатам всех действий, направленных на благо детей Беловодщины », — отметил поселковый голова Эдуард Олейников.

Работники районного дома культуры, воспитанники Центра детско-юношеского творчества и КЗДО №2 подарили праздничное настроение и создали теплую атмосферу всем гостям праздника.

Ремонтные работы в Беловодском коммунальном учреждении дошкольного образования № 4 проведены с 2017 по 2019 год, заказчиком выступил Департамент строительства энергосбережения, архитектуры и градостроительства облгосадминистрации на сумму 12248582,73 грн (средства областного бюджета).



В дошкольном учреждении заменены оконные блоки, крыша, внутренние и наружные двери, монтаж системы отопления, отремонтировано электросеть, сделано наружное утепление стен и их покраска, оборудована канализацию, сделан водопровод, установлено коллектор канализации, уложена тротуарная плитка.

При содействии Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) осуществлена ​​поставка мягкого и твердого инвентаря, оборудования для игровых площадок на сумму 496392,43 грн. За счет громады в 2019 году отремонтировано дорожное покрытие по улице Козюменского, на которой расположено дошкольное учреждение.