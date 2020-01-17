В Рубежном патрульные словили водителя под «кайфом»

Сегодня, 17 января, патрульные в Рубежном остановили автомобиль ВАЗ 21063, на улице Менделеева за нарушение правил дорожного движения. Инспекторы обнаружили у водителя признаки наркотического опьянения.

Об этом сообщает Патрульная полиция Луганской области.

«Проведя поверхностную проверку автомобиля, в багажном отделении заметили пластиковый контейнер с веществом белого цвета, похожее на наркотическое. Водитель от прохождения освидетельствования на состояние наркотического опьянения отказался, и чтобы избежать ответственности, предложил патрульным неправомерную выгоду в размере 10 000 гривен. То, что за такое предложение существует уголовная ответственность полицейские повторили мужчине несколько раз, но это его не остановило, и он настаивал на своем», — сказано в сообщении.

Патрульные составили на руководителя протокол по ч.1 ст.130 КУоАП (управление в состоянии опьянения). В связи с предложением неправомерной выгоды и найденными веществами похожими на наркотические, патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативная группа.