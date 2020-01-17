В Офисе генпрокурора назвали потери ВСУ на Донбассе за 2019 год

Офис Генерального прокурора контролирует ход расследования и судебного разбирательства по каждому факту гибели военнослужащих в зоне проведения ООС от обстрелов незаконных вооруженных формирований «ДНР» и «ЛНР».

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Под процессуальным руководством Красноармейской местной прокуратуры, следователями Нацполиции начато досудебное расследование уголовного производства по факту обстрела боевиками «ДНР» 15 января 2020 промышленной зоны г. Авдеевка, в результате чего погиб военнослужащий ВСУ (ч. 3 ст. 258 УК Украины).

Также 16 января 2020 в с. Новозвановка Попаснянского р-на Луганской области на боевых позициях в результате снайперского обстрела по направлению из оккупированного с. Калиновое погиб еще один военнослужащий.

По данному факту следственным отделом Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях в ЕРДР зарегистрировано уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258 УК Украины. Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Луганской области.

С целью установления и привлечения к уголовной ответственности лиц, причастных к совершению указанных преступлений, проводятся необходимые следственные действия.

В целом на протяжении 2019-2020 годов из-за постоянных атак со стороны незаконных вооруженных формирований на территории Донецкой области погиб 101 военнослужащий, 519 получили тяжелые ранения, в Луганской области — 31 и 197 соответственно.