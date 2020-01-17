Все села, которые войдут в Северодонецкую ОТГ, будут иметь рабочее место ЦПАУ

Во время совещания с представителями ПРООН, состоявшегося 17 января в Северодонецком городском совете, представители программы выразили надежду, что Северодонецкий Цент предоставления админуслуг получит оборудование для обустройства не 3-х, а 6-ти удаленных рабочих мест.

Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета.

Три комплекта будут получены в 2020 году и еще 3 — в 2021 году. Четыре комплекта уже получены и находятся в Северодонецком ЦПАУ.

Такое оборудование включает мебель, компьютер, сканер, принтер и т.д., оно устанавливается в помещении поселкового (сельского) совета, обслуживает его работник Северодонецкого ЦПАУ, который (скорее всего) проживает в поселке (селе). И жителям поселка (села), входящего в состав Северодонецкого ОТГ, не надо будет ехать в город — все необходимые справки, регистрации, разрешения они получат в себя по месту проживания.