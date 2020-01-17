В ОРЛО за сутки двое граждан попали в больницу с обморожениями

Вчера, 16 января, в больницу временно неподконтрольного г. Лутугино поступила 58-летняя жительница пос. Георгиевка с диагнозом «токсическая энцефалопатия алкогольного генеза, общее переохлаждение».

Об этом сообщили в так называемом «МЧС ЛНР».

Пострадавшую нашли соседи недалеко от своего дома. Она лежала на земле без сознания. В данный момент из реанимации переведена в неврологическое отделение для дальнейшего лечения. Состояние удовлетворительное.

В тот же день в Должанске (Свердловске) в центральную городскую больницу был доставлен 39-летний местный безработный житель с обморожениями пальцев рук 1-2 степени. Лечится в травматологическом отделении, наблюдается положительная динамика