На рынке в Счастье экологи провели рейд по выявлению незаконной реализации водных биоресурсов

Государственная экологическая инспекция в Луганской области и полиция осуществила профилактику браконьерства и незаконной реализации водных биоресурсов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Луганской области совместно с сотрудниками БПСПОП «Луганск 1» во время рейдовой проверки на местном рынке г. Счастье Новоайдарского района Луганской области было установлено, что гражданин осуществлял незаконный сбыт водных биоресурсов, а именно торговлю рыбой без соответствующих разрешительных документов. Данный факт является нарушением ст. 7 Закона Украины «О животном мире» и абз. 4 п.3.14 Правил любительского и спортивного рыболовства.

По данному факту составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 88-1 КУоАП, который направлен в суд для принятия мер реагирования в соответствии с действующим законодательством.

Напоминаем, что санкция ч.1 ст. 88-1 КоАП влечет за собой наложение штрафа от 510 до 1700 грн. с конфискацией объектов животного или растительного мира или без таковой.