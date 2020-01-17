РФ ответила на новые условия для выборов в «ЛДНР»

Принятые в декабре в Париже решение нормандского саммита не должны оставаться на бумаге.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает Корреспондент со ссылкой на РИА Новости .

Отметим, что так Лавров прокомментировал вчерашнее условие Киева, озвученную на переговорах в Минске , для выборов на Донбассе.