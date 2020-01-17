РФ ответила на новые условия для выборов в «ЛДНР»

Принятые в декабре в Париже решение нормандского саммита не должны оставаться на бумаге.
Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает Корреспондент со ссылкой на РИА Новости .
Отметим, что так Лавров прокомментировал вчерашнее условие Киева, озвученную на переговорах в Минске , для выборов на Донбассе.
«Рассчитываем, что принятые в декабре в Париже решения позволят продвигаться по пути выполнения минского комплекса мероприятий. Но, конечно, эти решения не должны оставаться на бумаге, как было при режиме Порошенко», — заявил он.comments powered by HyperComments