Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал, кого не будут привлекать к срочной службе во время весеннего призыва.

«Юноши в возрасте 18 и 19 лет не будут привлечены к срочной службе во время весеннего призыва, который стартует в апреле этого года», — сообщил министр в своем Telegram-канале, передает .

Отметим, что сегодня, 16 января, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому планируется призывать на срочную военную службу, начиная с 18 лет, а не с 20, как было ранее.

По словам главы Минобороны, во время весеннего призыва в апреле-июне 2020 года молодых людей в возрасте до 20 лет привлекать не будут.

“На весенний призыв в апреле этого года мы не будем привлекать 18- и 19-летних юношей к срочной службе, исключая те случаи, когда они добровольно хотят пойти на службу в ВСУ. Возраст призыва с 18 лет четко прописан в Законе и он никогда не менялся. И, собственно, указ Президента подписан в рамках существующего закона”, — отметил министр.

Загороднюк заверил, что во время весеннего призыва в апреле повестки получат молодые люди от 20 лет.

“Отмечу, что во время весеннего призыва в апреле повестки получат молодые люди от 20 лет. Итак, никто принудительно до 20 лет привлекаться к срочной службе не будет”, — добавил он.