Процедура верификации в ОРДО коснется не всех пенсионеров. Названы исключения

Верификация пенсионеров, которая скоро будет проводится на временно неподконтрольной Украине территории Донетчины, коснется не всех.

Об этом рассказали в так называемом «пенсионном фонде» «ДНР», передает ДонПресс

Как сообщалось ранее, верификация жителей ОРДО пенсионного возраста будет проходить с 1 февраля по 30 мая 2020 года. Однако эту процедуру должны пройти не все. Речь идет о следующих категориях граждан:

лица, обратившиеся в «органы ПФ» с заявлением о назначении, возобновлении, перерасчете «пенсии», в период с 01.01.2020 по 31.01.2020;

лица, находящиеся в учреждениях на полном «государственном» обеспечении;

дети, получающие пенсию в связи с потерей кормильца, старше 18 лет и обучающиеся на дневной форме обучения (при предоставлении документа об учебе).

С перечнем документов, которые необходимы остальным категориям граждан для прохождения верификации, можно ознакомиться здесь.