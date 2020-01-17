Без осадков и морозно ночью: погода на выходных в Луганской области

Сегодня, 17 января, в Луганской области переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром видимость 1000-2000 м (дымка).

Днем видимость хорошая 8-10 км. Ветер северо-восточный, 3-8 м / с. Температура ночью 1-6 0 мороза, днем от 2 0 мороза до 3 0 тепла, передает областной центр по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м / с. Температура ночью 2-4 0 мороза, днем 0-2 0 тепла.

по городу Луганск

Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м / с. Температура ночью 1-3 0 мороза, днем 1-3 0 тепла.

В субботу, 18 января, переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м / с. Температура ночью 0-5 0 мороза, днем от 2 0 мороза до 3 0 тепла.

В воскресенье, 19 января, переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный, 3-8 м / с. Температура ночью 2-7 0 мороза, днем от 2 0 мороза до 3 0 тепла.