Без осадков и морозно ночью: погода на выходных в Луганской области

Сегодня, 17 января, в Луганской области переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром видимость 1000-2000 м (дымка).
Днем видимость хорошая 8-10 км. Ветер северо-восточный, 3-8 м / с. Температура ночью 1-6 0 мороза, днем от 2 0 мороза до 3 0 тепла, передает областной центр по гидрометеорологии.
по городу Северодонецк
Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м / с. Температура ночью 2-4 0 мороза, днем 0-2 0 тепла.
по городу Луганск
Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м / с. Температура ночью 1-3 0 мороза, днем 1-3 0 тепла.
В субботу, 18 января, переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м / с. Температура ночью 0-5 0 мороза, днем от 2 0 мороза до 3 0 тепла.
В воскресенье, 19 января, переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный, 3-8 м / с. Температура ночью 2-7 0 мороза, днем от 2 0 мороза до 3 0 тепла.comments powered by HyperComments