Источник: ТКГ в Минске согласовала один участок для разведения сил и средств

Об этом hromadske сообщили два источника в Трехсторонний контактной группе в Минске.

Украинская сторона предлагает развести силы в районе железнодорожного моста в Станице Луганской, вблизи Авдеевки, Новоселицы-2 и в районе пункта пропуска «Гнутово».

Со своей стороны, Россия настаивает на разведении в районе населенных пунктов Счастье, Веселогоровка, Раскладки, Широкино, вблизи Авдеевки и КПВВ «Гнутово».

В итоге сторонам окончательно удалось договориться лишь о разведении сил у пункта пропуска «Гнутово», сказал hromadske второй источник в ТКГ.

Стороны обменялись координатами ОБСЕ и договорились о следующей встрече 29 января 2020.