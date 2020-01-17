На Луганщине руководитель лесхоза организовал незаконную вырубку леса природно-заповедного фонда более чем 11 млн грн

Под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области, следователями теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске, сообщено о подозрении главному лесничему государственного предприятия «Кременское лесоохотничье хозяйство» по ст. 246 УК Украины (незаконная порубка леса) и ч. 3 ст. 365 УК Украины (превышение служебных полномочий работником правоохранительного органа, что повлекло тяжкие последствия).

Об этом сообщает прокуратура Луганской области.

По данным следствия, в течение 2015-2016 годов должностное лицо лесоохотничьего хозяйства подписало и выдало разрешительные документы по возможности осуществления незаконной сплошной рубки 9000 деревьев сосны на территории природно-заповедного фонда. Противоправные действия работника нанесли государству более 11 млн грн материального ущерба.

Сейчас в Краматорский городской суд Донецкой области направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.