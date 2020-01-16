В 2019 году в Луганской области выявлено 37 правонарушений, связанных с проституцией

В прошлом году в Луганской области 32 человека поймали на занятии проституцией и выявили 37 правонарушений, связанной с ней.

Соответствующую информацию предоставили в Национальной полиции Украины изданию 056.ua.

Всего в Украине за прошлый год обнаружили 913 человек, которые совершили административное правонарушение по статье «Занятие проституцией».

К примеру, в Одесской области за прошлый год на занятии проституцией поймали 229 человек, а правонарушений выявили целых 626, в Днепропетровской — 102 человека и 182 нарушения, а в Херсонской — 77 и 16 соответственно.

А вот в Житомирской области за прошлый год поймали только одного человека, совершившего данного правонарушение.