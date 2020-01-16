Кременная первая в рейтинге институциональной способности и устойчивого развития малых и средних громад Луганщины

Как известно, Фонд «Региональный центр экономических исследований и поддержки бизнеса» сформировал рейтинг институциональной способности и устойчивого развития малых и средних громад Украины. В ТОП-200 вошли три города Луганской области.

Рейтинг учитывает 38 критериальных показателей и отражает инвестиционную привлекательность громад в 2020 году.

Кременской городской совет, со ссылкой на данные Фонда, сообщил, что по состоянию на 1 января 2020 года Кременная занимает 1 место среди 25 громад Луганской области.

Среди лидеров также находятся Рубежное, Сватово, Троицкая ОТГ, Белокуракинская ОТГ и Новопсковская ОТГ. Замыкает рейтинг Веселовская ОТГ в Старобельском районе.

Средний рейтинг по области — 13,81.

Средний рейтинг по стране — 21, 48.