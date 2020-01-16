Кременная первая в рейтинге институциональной способности и устойчивого развития малых и средних громад Луганщины

Как известно, Фонд «Региональный центр экономических исследований и поддержки бизнеса» сформировал рейтинг институциональной способности и устойчивого развития малых и средних громад Украины. В ТОП-200 вошли три города Луганской области.
Рейтинг учитывает 38 критериальных показателей и отражает инвестиционную привлекательность громад в 2020 году.
Кременской городской совет, со ссылкой на данные Фонда, сообщил, что по состоянию на 1 января 2020 года Кременная занимает 1 место среди 25 громад Луганской области.
Среди лидеров также находятся Рубежное, Сватово, Троицкая ОТГ, Белокуракинская ОТГ и Новопсковская ОТГ. Замыкает рейтинг Веселовская ОТГ в Старобельском районе.
Средний рейтинг по области — 13,81.
Средний рейтинг по стране — 21, 48.
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