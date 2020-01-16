В Луганской области не превышен эпидпорог заболеваемости ОРВИ

За вторую неделю 2020 года эпидемический порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в Луганской области не превышен (- 61,9%).

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной ВГА.

При эпидемическом пороговом уровне 535,0 заболеваемость составила 203,9 на 100 000 населения.

Всего в области за неделю ОРВИ заболело 1389 человек, из них 884 (63,6%) ребенка в возрасте до 14 лет.

Госпитализированы 99 больных, в том числе 70 детей до 14 лет. С начала эпидемического сезона в области против гриппа привито 2895 человек.