В Беловодском ЦПАУ теперь можно оформить заграничный и ID паспорт

В Беловодском Центре предоставления административных услуг введены новые услуги — оформление и выдача заграничных и ID паспортов.

Об этом сообщает поселковый совет

«Беловодский поселковый совет всегда направляет свою работу на развитие общества, создания комфортных условий для получения услуг жителями и гостями Беловодщины. Мы ввели в ЦПАУ услуги паспортного сервиса и уже есть результат. Сегодня выданы первые документы нашим беловодчанам. Анастасия Полторак получила ID-карту, Александр Хаблак — загранпаспорт », — отметил поселковый голова Эдуард Олейников.

Возможность введения паспортного сервиса появилась благодаря международным партнерам проекта «Укрепление общественного доверия» (UCBI II) при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), которые приобрели для Беловодской громады соответствующее специализированное оборудование с подключением к специализированной связи.

«Мы всегда пользовались большим спросом на паспортные услуги, ведь в нашей громаде наибольший показатель ВПЛ по Луганской области. На сегодня он составляет 37,8 тыс. человек. А новость о том, что с 1 марта 2020 пересечение границы с Россией будет осуществляться при наличии загранпаспорта, дополнительно вызвала ажиотаж среди населения. Создались огромные очереди, как в территориальных подразделениях государственной миграционной службы Украины так и в ЦПАУ по всей Украине, которые уже ввели такие услуги. Наша территория не является исключением. Поэтому, введение паспортного сервиса в нашем ЦПАУ позволит несколько уменьшить очереди и социальное напряжение, максимально нивелировать неудобства », — рассказывает руководитель Центра предоставления административных услуг Наталья Иванова.