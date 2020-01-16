Опальный Ходаковский впервые за долгое время появился рядом с Пушилиным

Бывший «секретарь» «совета безопасности ДНР» и командир НВФ «Восток» Александр Ходаковский, который продолжительное время находился в опале, появился на людях в компании «главы» Дениса Пушилина.

Данные фото опубликовали ресурсы, подконтрольные НВФ, передает ДонПресс

Ходаковский был замечен рядом с Пушилиным 15 января в донецком кинотеатре «Звездочка», где прошла презентация пропагандистского фильма о захвате Донецкого аэропорта имени Сергея Прокофьева. Автором ленты является военный корреспондент из РФ Семен Пегов. Саундтрек к фильму исполнила также гражданка России известная своей симпатией к НВФ певица Юлия Чичерина.