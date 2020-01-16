Почему у вашей компании должны быть корпоративные блокноты

Качественный блокнот – один из самых эффективных рекламных инструментов. Блокнот всегда под рукой, а вместе с ним и контактная информация о вашей компании. Такая реклама работает в первую очередь потому, что она приносит пользу клиентам. Главное, помнить об этих простых советах по дизайну, чтобы получить максимальную отдачу от печатной продукции.

Чем проще, тем лучше

Избегайте большого количества картинок и графики. Лучший вариант оформления: логотип и несложный дизайн. Если вы попытаетесь “втиснуть” на обложку блокнота фото вашей компании, а на каждой странице – название и номер телефона, клиенты получат не удобное место для записей, а рекламный блок на своих рабочих столах. Хотя тот факт, что блокнот несет в себе промоционную цель – правда, в идеале это не должно бросаться в глаза.

Только самая нужная информация

Не стоит указывать в блокноте полную контактную информацию вашей компании. Достаточно ограничиться веб-сайтом, адресом электронной почты и номером телефона. Дополнительную контактную информацию вполне можно узнать и на этих ресурсах.

Используйте верхние и нижние колонтитулы

Если это возможно, размещайте брендированную информацию в верхнем и нижнем колонтитулах страницы. Это даст вашим клиентам достаточно свободного места для их собственных заметок. Не стоит заполнять центральную часть страницы – лучше даже отказаться от водяного знака с логотипом.

Помните про материалы

Блокнот с выцветшими листами или выпадающим внутренним блоком точно не сделает вам хорошей рекламы. Не экономьте на материалах, печати и послепечатной обработке. Твердая обложка – стандартный и надежный вариант. Мы советуем обратить внимание на гибкую обложку. Она не менее прочная, но при этом может сгибаться без деформации – такой блокнот удобнее всюду носить с собой.

Удобство – в первую очередь

Продумайте не только дизайн и материалы, но и то, насколько удобно будет пользоваться вашим блокнотом. В первую очередь, это количество страниц: оптимальное количество — 80 листов. Этого хватит для всех важных записей и блокнот будет удобно носить с собой, он не займёт много места. Кроме того, сделайте дополнительные «фишки» вроде держателей для ручки, закладки или дополнительной обложки.

Создавая проект будущего блокнота, помните о ваших клиентах. Даже если вы работаете в рамках небольшого маркетингового бюджета, печать блокнотов под заказ станет той недорогой рекламной акцией, которая вам нужна. Вам не придется выбирать между каче. Услуги полиграфии Успех Принт – это качественная и экологичная печатная продукция по доступным ценам: https://uspeh-print.in.ua/