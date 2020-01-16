Медицинская справка 001 гс/у — особенности

Для того чтобы устроиться на работу в различных сферах, требуется медицинская книжка. она важна для того, чтобы можно было быть уверенным в том, что у человека нет проблем со здоровьем, он не опасен для коллектива и не представляет угрозу во время выполнения обязанностей. Обычно это медицинская сфера и общепит, а также различные услуги. Для госслужащих нужна медицинская справка 001 гс/у. На сайте https://spravka-001.su вы сможете приобрести ее без очередей и долгих ожиданий, по лояльной стоимости, безопасно и результативно. Здесь предусмотрены скидки при оформлении нескольких справок формы 001. Вы сможете на сайте ознакомиться более подробно с образцом справки и знать много важного и полезного для себя, о ней и ее оформлении. Для вас – ответы на часто задаваемые вопросы, а также полезные статьи. Вы сможете созвониться со специалистами, чтобы в мобильном режиме компетентно и бесплатно получить разъяснения по возникшим вопросам.





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Если вы устраиваетесь на новое место работы – на гражданскую или муниципальную службу, то обязательно необходимо оформить медицинскую справку формы 001 ГС/у. Подобная форма утверждена еще с 2010 года. Это – обязательный документ при приеме кандидата на государственную службу.





Основным назначением справки является не допустить к работе физическое лицо, у которого есть заболевания психики или нарушения, способные стать причиной неадекватных спонтанных решений, в результате которых может быть нанесет материальный ущерб учреждению или скомпрометирован статус муниципального служащего.





В процесс оформления формы входит визит к терапевту в медучреждении по месту постоянного жительства. Специалист дает направления в наркологический и психоневрологический диспансеры. Также вы должны взять справку из диспансеров, учетные документы предоставляются буквально за пять минут, если вы не состоите на учете. Вам нужно получить и заключение невролога в своей поликлинике. Оформляет справку терапевт.





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