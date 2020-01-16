Кадры уезжают: в сети рассказали о состоянии промышленности в «ЛНР»

Высококвалифицированные специалисты уезжают из временно неподконтрольной территории Луганской области туда, где для них больше перспектив.

«Основу перерабатывающей промышленности в ЛНР составляют металлургия (72%), пищевая промышленность (15%) и машиностроение (7%). Львиная доля реализованной продукции в отрасли (85%) принадлежит Алчевскому меткомбинату (сейчас он под внешним управлением ЗАО «Внешторгсервис»).

Еще 7,5% продукции производят «Луганский литейно-механический завод», «НПП «Алкар» (производство ферросилиция), «Лугцентрокуз им. С. С. Монятовского», «Завод стальной дроби ЛТД», а также – Стахановский завод ферросплавов (сейчас это филиал № 13 ЗАО «Внешторгсервис»)», — такой информацией располагает источник в группе «Свердловск — ты должен это знать» в соцсети.

Источник отмечает, что по сути всю промышленность в «ЛНР» контролирует один человек, снимающий все «сливки» (вероятно, речь идет о беглом украинском олигархе Сергее Курченко, который управляет «ВТС», — ред.).

«Алчевский меткомбинат реализовал продукции на 12,4 млрд. рублей. Весь металл отправился в Россию, где был продан по демпинговым ценам, откуда перед этим были получены руда и коксующийся уголь. Поэтому о развитии предприятия не может быть и речи.

В машиностроении из-за отсутствия заказов более 1700 человек уволены (это почти 19% работников).

Предприятия загружены меньше, чем на 1/5, но объем реализованной продукции вырос. Рост произошел за счет 5 предприятий – детали к железнодорожным локомотивам и подвижному составу выпускают «Лугцентрокуз им. С. С. Монятовского», «Лугасталь» и «Лугамаш», шаровые краны – «Луганский завод трубопроводной арматуры «Маршал», и автоклапана – «Автомотозапчасть».

Объем реализованной предприятиями этого сегмента продукции вроде как увеличился в 1,8 раза по сравнению с первыми тремя месяцами 2019, – но вот люди на себе этого не особо почувствовали. Потому что задолженность по зарплатам в сравнении с прошлым годом увеличилась в 2,5 раза!

Средняя зарплата здесь тоже выше, она выросла на треть с прошлого года, однако все равно составляет незначительную сумму – 12,8 тыс. рублей. У металлургов зарплата выше – 19,7 тыс. рублей», — пишет источник.

Информатор также сообщает, что при таком уровне зарплат и при том хронической ее задержке, трудовые кадры бегут в Украину и РФ.

«И, к сожалению, процесс этот не обратим», — резюмирует источник.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько в ОРЛО задолжали трудящимся.