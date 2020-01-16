На Луганщине сообщили о подозрении водителю, который наехал на патрульного

Под процессуальным руководством Рубежанского отдела Северодонецкого местной прокуратуры сообщено о подозрении 37-летнему жителю г.. Рубежное по факту совершения противоправных действий в отношении патрульного полицейского, которые имели место 13 января 2020.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Установлено, что во время патрулирования сотрудники Управления патрульной полиции в Луганской области остановили автомобиль ВАЗ-2101 без номерных знаков. По требованию патрульных предоставить документы водитель в грубой форме реагировать отказался и начал движение транспортного средства, осуществив наезд на правоохранителя, вследствие чего он получил телесные повреждения.

Транспортное средство было остановлено, а водитель задержан. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 345 УК Украины (умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей).

15 января 2020 года Рубежанским городским судом Луганской области применено к лицу меру пресечения в виде домашнего ареста на 60 дней. Прокуратурой решается вопрос об обжаловании судебного решения и избрания более строгого пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование осуществляется следователями Рубежанского отдела полиции ГУНП в Луганской области.