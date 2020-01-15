«Теперь нас ждет план Б», — Казанский сказал, как Украина ответит на провокацию «Л/ДНР»

Известный украинский журналист и блогер Денис Казанский заявил, что с 2020 года в ОРДЛО больше не считают украинские паспорта удостоверением личности. Теперь представители «Л/ДНР» требуют, чтобы люди получали «гражданство республик».

Более того, в СМИ «Л/ДНР» пошел вал критики персонально по адресу Владимира Зеленского. Теперь украинского президента обвиняют в «геноциде» и включают в список «обвиняемых в преступлениях против Донбасса», сообщает Диалог

Казанский предполагает, что такие действия оккупантов в «Л/ДНР» являются прямой реакцией России и Кремля на то, что с Зеленским по реинтеграции оккупированной части Донбасса в состав Украины договориться не вышло. По мнению журналиста, официальный Киев теперь включит «План Б» и начнет сооружение условной стены с оккупированным Донбассом.

«С 2020 года в ОРДЛО больше не считают украинские паспорта удостоверением личности. Теперь представители «Л/ДНР» требуют, чтобы люди получали гражданство «республик». Также нельзя больше передвигаться на украинских автомобильных номерах. Кроме того, в СМИ «Л/ДНР» пошел вал критики персонально по адресу Владимира Зеленского. Если раньше к нему обращались с просьбами об особом статусе, то теперь уже обвиняют в геноциде и включают в список «обвиняемых в преступлениях против Донбасса». Видимо, все это следствие того, что руководству РФ не удалось договориться с Зеленским по реинтеграции ОРДЛО. Похоже, нас ждет «план Б» и стена на линии разграничения», — написал Казанский